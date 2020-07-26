Во вьетнамском Дананге вновь ввели ограничительные меры после обнаружения коронавируса

Вьетнамские власти снова ввели ограничительные меры в одном из крупнейших городов страны - Дананге - после того, как в нем был зафиксирован второй случай коронавируса, инфицирование которым произошло непосредственно на вьетнамской территории, сообщает в воскресенье издание The Guardian.
Газета напоминает, что это первые случаи заражения коронавирусом в стране за более чем три месяца - с апреля. Однако, отмечает The Guardian, власти пока не сообщили, связаны ли между собой эти два случая заражения.
Между тем, правительство объявило о необходимости придерживаться физической дистанции в Дананге - вплоть до дальнейшего уведомления. Жители обязаны носить маски в общественных местах, а собрания с участием более 30 человек запрещены.
Город на 14 дней прекращает принимать приезжающих туристов, а все культурные, религиозные и спортивные мероприятия пока что отменяются.
The Guardian напоминает, что во Вьетнаме были выявлены 418 случаев заболевания коронавирусом, а летальных исходов нет. Такие показатели, по мнению наблюдателей, были достигнуты благодаря жесткому карантину и широкомасштабному тестированию на это заболевание.
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