Путин заявил о планах усилить ВМФ РФ гиперзвуковым оружием

Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - заявил Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в воскресенье.

Ранее сообщилось, что в России проходит испытания новая гиперзвуковая морская ракета "Циркон".

В марте командующий Северный флотом Александр Моисеев сказал, что подводные лодки Северного флота России в ближайшее время планируют приступить к испытаниям гиперзвукового оружия. В ноябре прошлого года военные сообщали, что к испытанию нового ракетного оружия готовился один из самых современных кораблей ВМФ РФ - фрегат "Адмирал Горшков".

2 декабря 2019 года президент РФ заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от планового поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Современные российские надводные корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов крылатых ракет "Калибр", а также других ракет, в частности, гиперзвуковой ракеты "Циркон".

В 2018 году в командовании ВМФ РФ заявили, что в России создается океанская многоцелевая система, включающая в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами с ядерной энергетической установкой, получившая название "Посейдон".

"Наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника", - заявил в 2018 году Владимир Королев, в то время - главком ВМФ РФ.

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В феврале 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "Посейдон" успешно прошел морские полигонные испытания. Считается, что носителями "Посейдонов" будут атомные подводные лодки "Белгород" и "Хабаровск".