В Гонконге из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточат меры в отношении экипажей прибывающих судов

Власти Гонконга на фоне нового роста случаев коронавируса вводят со среды запрет в отношении большинства судов, швартующихся в гонконгском порту, осуществлять смену экипажей на территории этого района КНР, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Исключение будет сделано лишь для судов, которые имеют пунктом назначения непосредственно Гонконг. Однако их экипажам будет запрещено перемещаться по городу: они должны либо сразу отправляться в аэропорт, либо оставаться в карантинных центрах.

СМИ поясняют, что поскольку Гонконг является узлом воздушных и морских маршрутов, этот город популярен в качестве транзитной точки, где проводится ротация экипажей морских судов.

Между тем, указывают СМИ, с начала июля в Гонконге зафиксировано более 1 тыс. случаев коронавируса - свыше 40% от количества заражений за период с конца января. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 128 новых случаев болезни, и таким образом, их суммарное количество выросло до 2 634.

В свою очередь ряд экспертов связывает ухудшение эпидемиологической ситуации с исключениями из требований 14-дневного карантина по прибытии в Гонконг, которые власти делают для "необходимого персонала", включая воздушных и морских экипажей и водителей грузовиков, пересекающих границы этого района Китая.

При этом, добавляют СМИ, значительная часть новых заражений приходится на сам Гонконг, а не завезена извне, и уже высказывались опасения, что новая - третья - вспышка коронавируса выходит из-под контроля.