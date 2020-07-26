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Дальнее зарубежье 26.07.2020 15:11

Подозреваемый в поджоге собора в Нанте соискатель убежища дал признательные показания

Обвинение в поджоге 18 июля в Нанте кафедрального собора Святых Петра и Павла XV века предъявлено в ночь на воскресенье 39-летнему руандийскому просителю убежища, передают французские СМИ.

"За это правонарушение ему грозит наказание в 10 лет тюрьмы и штраф в 150 тыс. евро", - приводятся в публикациях слова прокурора Нанта Пьера Сеннеса.

Прокурор сообщил, что подозреваемый, добровольно помогавший в приходе, дал признательные показания судебному следователю о том, что разжег огонь в трех местах собора - на главном органе, на малом органе и на электрическом щите.

Обвинения предъявлены за "порчу или уничтожение имущества других лиц в результате пожара".

Адвокат подвергнутого предварительному заключению руандийца заявил, что его подзащитный сотрудничает со следствием. Он, по словам адвоката, глубоко раскаивается в содеянном.

Телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что обвиняемый находится во Франции с 2012 года и был обязан покинуть французскую территорию в конце 2019 года. Его вид на жительство истек в марте 2020 года и стал недействительным. До пожара в соборе преступник не был замечен правоохранителями в других нарушениях закона.

"Диоцез желает, чтобы полностью были выяснены причины этого пожара, он доверяет правосудию. Чтобы не мешать следствию, он не будет комментировать его ход", - цитируют СМИ реакцию епархии.

Ректор нантского собора Юбер Шампенуа признал, что полностью доверял, как и другим добровольным помощникам, обвиняемому, который несколько лет прислуживал в церкви.

Утром 18 июля более сотни пожарных тушили крупный пожар в соборе святых Петра и Павла в Нанте. В течение нескольких часов им удалось локализовать и в конечном счете подавить огонь, однако был полностью уничтожен большой орган, частично нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

С самого начала расследования версия об умышленном поджоге была приоритетной. Очаги возгорания возникли одновременно в трех местах на значительном удалении друг от друга. При более тщательном изучении последствий пожара эксперты обнаружили следы воспламеняющейся жидкости.

Обвиняемый был последним, кто покинул собор перед пожаром и запирал его двери. При первом допросе в полиции он путался в показаниях относительно своего дальнейшего времяпрепровождения и был основным подозреваемым.

Собор Святых Петра и Павла - кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Собор строился 457 лет - с 1434 по 1891 год. Это уже четвертая церковь на этом месте. Ему предшествовали раннехристианская римская часовня в Намнете (III век), собор VI века и собор в романском стиле XI века.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СОБОР, ПОДЖОГ, ПОКАЗАНИЯ


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