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Дальнее зарубежье 26.07.2020 15:31

На пешеходов в Берлине наехал автомобиль с эстонскими номерами

Легковой автомобиль, который в воскресенье в Берлине врезался в группу людей на большой скорости близ столичного зоопарка, имел эстонские номерные знаки.

Как сообщил портал телерадиовещания ERR Uudised, со ссылкой на спасательные службы Берлина и СМИ Германии, пять человек в ДТП получили тяжелые травмы. Один из пешеходов оказался под автомобилем, и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии. Место происшествия было оцеплено полицией.

Наезд совершил 24-летний водитель машины марки Mercedes. Он был задержан на месте происшествия. Его автомобиль обыскали на предмет возможного наличия взрывчатки.

Причины происшествия выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о том, что наезд был совершен специально по политическим или религиозным мотивам.

По предварительным данным, машину, ехавшую с высокой скоростью, занесло на повороте.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине пострадали семь человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПЕШЕХОДЫ, АВТОМОБИЛЬ, НАЕЗД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]