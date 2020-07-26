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Дальнее зарубежье 26.07.2020 16:34

Швед переплыл Нарву, чтобы попасть из Эстонии в Россию

Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал подданного Швеции за незаконное пересечение государственной границы, сообщила в воскресенье пресс-служба судов области.

Мера пресечения 33-летнему мужчине избрана на 30 суток.

При вынесении решения суд учел, что он не имеет на территории РФ постоянного места жительства, и, желая избежать предполагаемого наказания, может скрыться, отметили в пресс-службе.

По версии органов дознания, вечером 20 июля швед пересек вплавь по реке Нарва границу Эстонии и России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ). Максимальная санкция за совершение такого преступления предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

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Тэги: РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, НАРВА, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]