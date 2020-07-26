За 100 дней до выборов президента США до 80% американцев считает ошибочным политический курс страны - опрос

Восемь из 10 американцев полагают, что страна движется в неверном направлении, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения агентства Associated Press (AP) и исследовательского центра NORC.

AP отмечает, что подобные показатели, зафиксированные за 100 дней до президентских выборов в США в ноябре 2020 года, являются самыми низкими за все время президентства республиканца Дональда Трампа.

Кроме того, всего 32% жителей США - меньше, чем когда-либо - довольны тем, как нынешняя администрация справляется с эпидемией коронавируса.

Кроме этого, лишь 38% американцев считают, что экономика США пребывает в хорошем состоянии. В январе 2020 года такое мнение разделяли 67% респондентов - до пандемии коронавируса и вызванных ею социально-экономических последствий.

Агентство, указывая на ту роль, которую может сыграть в возможном переизбрании Трампа эффективное противодействие эпидемии, также напоминает о непоследовательности политики администрации в связи с угрозой коронавируса. Так, отмечает AP, первоначально Трамп недооценивал серьезность опасности, но в июле заявлял, что ситуация может еще сильнее ухудшиться.

Согласно AP, еще одним испытанием для властей станут август - сентябрь, когда нужно будет определиться с возобновлением работы школ в стране на фоне продолжающейся эпидемии.

Одновременно с этим, отмечает агентство, бывший вице-президент демократ Джо Байден, считающийся главным потенциальным соперником Трампа на предстоящих выборах, за последние месяцы добивался успехов: он консолидировал ряды Демократической партии; поступление средств на его избирательную кампанию увеличилось, стартовала политическая реклама сразу в целом ряде штатов.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4,3 млн случаев заражения, причем свыше 149,4 тыс. заболевших скончались. Более 2 млн человек выздоровели.