В Азербайджане за сутки выявлено 417 новых случаев COVID-19, 9 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 417 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 602 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 9 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 30 050, число вылечившихся – 22 684, скончавшихся- 417.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,949 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 7,296 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 683,548 тыс. тестов.

Н.Аббасова