В Азербайджане за сутки выявлено 417 новых случаев COVID-19, 9 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 417 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 602 человека", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 9 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 30 050, число вылечившихся – 22 684, скончавшихся- 417.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,949 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 7,296 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 683,548 тыс. тестов.
Н.Аббасова
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