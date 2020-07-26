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Регион 26.07.2020 18:43

Чеченцев не напугать никакими санкциями - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что жители республики готовы войти вслед за ним в "черный список", в который он был внесен государственным департаментом США.

"Те, кто меня видят, они говорят мне: если ты и твоя семья в (санкционном - ИФ) списке, то мы тоже в списке. Говорят, что чеченцев напугал Кадыров. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить. Я прошу их (госдеп - ИФ), чтобы они каждый день тысячу санкций придумывали против меня", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

В минувший понедельник государственный департамент США внес Кадырова в "черный список", обвинив в нарушениях прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

В заявлении госдепа, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".

Между тем Кадыров отметил, что введение санкций означает, что его считают влиятельной фигурой международного уровня.

"Мы наоборот должны гордиться. Значит нас знают. Нас в политике ставят на мировой уровень. В глобальных вопросах наше имя имеет значение", - сказал он.

Кадыров также сообщил, что никогда не поехал бы в Америку, если бы и приглашали.

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Тэги: РОССИЯ, КАДЫРОВ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]