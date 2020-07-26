Чеченцев не напугать никакими санкциями - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что жители республики готовы войти вслед за ним в "черный список", в который он был внесен государственным департаментом США.
"Те, кто меня видят, они говорят мне: если ты и твоя семья в (санкционном - ИФ) списке, то мы тоже в списке. Говорят, что чеченцев напугал Кадыров. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить. Я прошу их (госдеп - ИФ), чтобы они каждый день тысячу санкций придумывали против меня", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
В минувший понедельник государственный департамент США внес Кадырова в "черный список", обвинив в нарушениях прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.
В заявлении госдепа, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".
Между тем Кадыров отметил, что введение санкций означает, что его считают влиятельной фигурой международного уровня.
"Мы наоборот должны гордиться. Значит нас знают. Нас в политике ставят на мировой уровень. В глобальных вопросах наше имя имеет значение", - сказал он.
Кадыров также сообщил, что никогда не поехал бы в Америку, если бы и приглашали.
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