Игиловцы в Афганистане до сих пор представляют опасность - ООН

Боевики отделения группировки ИГ в Афганистане, несмотря на понесенный урон, по-прежнему могут совершать серьезные вылазки, передает в воскресенье агентство Associated press со ссылкой на команду ООН, отслеживающую активность террористов в мире.
"Несмотря на уход с ряда территорий, ИГ остается способной совершать резонансные атаки в различных частях страны, включая Кабул. Она также может привлекать к себе бойцов движения "Талибан", кто выступает против соглашения (талибов) с США", - говорится в документе.
Составители доклада оценивают число боевиков ИГ в Афганистане в 2,2 тыс. человек. При этом по террористам наносили удары афганские правительственные силы, США и НАТО, а также иногда талибы.
По данным ООН, командование террористов сильно пострадало в боях, и недавно с Ближнего Востока в Афганистан прибыли два высокопоставленных командира ИГ.
Кроме этого, отмечается в докладе, в Афганистане укрываются более 6 тыс. пакистанских боевиков, большинство из которых принадлежит к группировке "Техрик-е Талибан Пакистан" (запрещена в РФ), ответственной за нападения на пакистанских военных и на гражданские цели в Пакистане. В докладе указано, что "Техрик-е Талибан Пакистан" связана с отделением ИГ в Афганистане, причем некоторые ее члены даже вступили в ряды игиловцев.
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