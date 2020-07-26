В Узбекистане карантинные меры из-за COVID-19 продлены до 15 августа

В Узбекистане карантинные ограничения против распространения коронавируса, планировавшиеся до 1 августа, продлены до 15 августа, сообщает в воскресенье оперативный штаб при правительстве страны.
"Специальной комиссией по борьбе с коронавирусом принято решение о продлении карантинных ограничений в Узбекистане до 15 августа", - говорится в сообщении оперштаба.
Согласно принятому решению, сохраняется запрет на передвижение автотранспорта между регионами (за исключением служебного и частного транспорта производителей сельскохозяйственной продукции). Госорганизациям и предприятиям предложено сохранить минимальное число сотрудников на рабочих местах, предусмотрев перевод людей на удаленную работу, либо предоставление трудовых отпусков, максимально ограничить служебные командировки.
В стране на этот период также сохраняется запрет на проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, собраний и свадеб, в силе остаются соблюдение "масочного" режима и социальной дистанции в общественных местах. Также продлены и другие существующие ограничения на транспорте, в торговле, сфере услуг и отдыха.
Помимо этого, власти на 1-2 августа и 8-9 августа (суббота и воскресенье) вновь вводят режим самоизоляции и запрет на движение всех видов автотранспорта.
В Узбекистане в апреле начали смягчать условия карантина, однако из-за роста числа заболевших, с 10 июля карантинные ограничения вновь были введены сроком до 1 августа.
В республике на 26 июля подтверждено 20391 случаев заражения COVID-19, выздоровели 11004 человек, зафиксировано 114 летальных исходов.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
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