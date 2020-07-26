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СНГ 26.07.2020 21:13

Путин в разговоре с Зеленским поддержал договоренности о всеобъемлющем режиме прекращения огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже.

"Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность", - сообщает в воскресенье пресс-служба президента Украины.

Зеленский и Путин согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе, отмечается в сообщении.

Президенты также обсудили детали взаимодействия в части разминирования в Донбассе, разведения сил и средств и открытия новых КПП на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

"Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", - сообщает пресс-служба президента Украины.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]