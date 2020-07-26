Путин обсудил по телефону с Зеленским украинский кризис

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта", - говорится в сообщении.

"С российской стороны подчеркнута приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 г.", - заявили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра", - заявили в пресс-службе.

"Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей", - говорится в сообщении.

"Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса", - сообщили в Кремле.