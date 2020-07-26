AZAL вернули из Москвы в Баку еще свыше 200 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» чартерным рейсом 26 июля вернул из Москвы в Баку 201 гражданина Азербайджана, оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19.
«На борт были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в авиакомпании.
Чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров.
Н.Аббасова
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