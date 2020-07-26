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Социум 26.07.2020 21:49

AZAL вернули из Москвы в Баку еще свыше 200 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» чартерным рейсом 26 июля вернул из Москвы в Баку 201 гражданина Азербайджана, оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«На борт были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в авиакомпании.

Чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZAL, МОСКВА, ЧАРТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]