AZAL вернули из Москвы в Баку еще свыше 200 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» чартерным рейсом 26 июля вернул из Москвы в Баку 201 гражданина Азербайджана, оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«На борт были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в авиакомпании.

Чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров.

Н.Аббасова