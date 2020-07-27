Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 144 тыс.

33 тыс. 296, Узбекистан - 20 тыс. 531, Таджикистан - 7 тыс. 192

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 232 и на утро понедельника достигло 144 тыс. 141, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

За сутки число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 1 тыс. 903 и достигло 90 тыс. 851 человека.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 2086 человек (+28 человек за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 402 и достигло 83 тыс. 122, сообщила в понедельник межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По ее данным, за минувший день в стране были выявлены 813 активных заражений COVID-19 и еще 589 бессимптомных.

Число излечившихся от коронавируса достигло 52 тыс. 571 человек (+ 748 человек за сутки).

Новые данные о летальных исходах, связанных с COVID-19 в Казахстане, не поступали. Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в стране достигло 610 человек.

Новые заражения выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы - 10 тыс. 712 (+221 заражение за сутки), Нур-Султан - 10 тыс. 70 (+292), Атырауская область - 9 тыс. 988 (+37), а также Карагандинская область - 8 тыс. 58 (+106) и Восточно-Казахстанская область - 5 тыс. 492 (+171).

Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 483 заражения коронавирусом COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией, общее число таких случаев достигло 33 тыс. 296, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в понедельник.

"На 27 июля по республике зарегистрировано 483 новых случая СOVID-19 и внебольничной пневмонии, всего 33 тыс. 296", - сказала Акматова.

По ее словам, за минувшие сутки зафиксировано 24 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса в Киргизии, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 301 человека.

Из стационаров выписаны 817 человек, общее число выздоровевших достигло 21 тыс. 205.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 305 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 20 тыс. 531, сообщил в понедельник Минздрав республики.

По данным ведомства, за истекшие сутки в республике от осложнений, вызванных COVID-19, скончались четыре человека, общее число летальных исходов достигло 116. Число выздоровевших после коронавируса достигло 11 тыс. 105 человек (+274 за сутки).

В настоящее время у 133 больных состояние оценивается как тяжелое, у 63 - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Накануне оперативный штаб при правительстве Узбекистана объявил, что карантинные ограничения по коронавирусу, планировавшиеся в стране до 1 августа, продлены до 15 августа.

Сохраняется запрет на передвижение автотранспорта между регионами (за исключением служебного и частного транспорта производителей сельскохозяйственной продукции). Госорганизациям и предприятиям предложено сохранить минимальное число сотрудников на рабочих местах, предусмотрев перевод людей на удаленную работу, либо предоставление трудовых отпусков, максимально ограничить служебные командировки.

В стране на этот период также сохраняется запрет на проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, собраний и свадеб, в силе остаются соблюдение "масочного" режима и социальной дистанции в общественных местах. Также продлены и другие существующие ограничения на транспорте, в торговле, сфере услуг и отдыха.

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 42 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 тыс. 192, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Число излечившихся увеличилось на 64 и достигло 5 тыс. 970 человек.

По данным ведомства, число жертв COVID-19 не изменилось, 26 июля сообщалось о 59 умерших от последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии в Таджикистане.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в этой стране.