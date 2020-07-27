Иран отбуксировал построенную модель американского авианосца в Ормузский пролив

Иран отбуксировал построенный макет авианосца США из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщает в понедельник агентство Associated press (AP) со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Отмечается, что фотографии с моделью, которая внешне напоминает американский атомный авианосец типа "Нимиц", были получены в воскресенье.
AP уточняет, что иранские официальные лица и СМИ пока не сообщали о перебазировании макета авианосца в Ормузский пролив, через который проходит до 20% мировых перевозок нефти. В Пятом флоте ВМС США, в зону ответственности которого, в частности, входит Персидский залив, также пока не прокомментировали эту информацию.
По данным AP, в конце минувшей недели из Индийского океана в ближневосточные воды вошел американский авианосец "Нимиц": он должен сменить авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который находится в Аравийском море, а в начале прошлой неделе проходил через Ормузский пролив.
Но неясно, будет ли и авианосец "Нимиц" проходить через пролив.
Ранее агентство сообщало, что в то время как реальный авианосец типа "Нимиц" составляет 300 м в длину и 75 м в ширину, его иранская копия - 200 м в длину и 50 в ширину. На палубе модели корабля можно было заметить 16 моделей самолетов.
AP также напоминает, что в феврале 2015 года иранцы проводили маневры с использованием подобной модели авианосца США. Тогда скоростные катера Ирана атаковали цель при помощи пушек и ракет, а макет корабля был уничтожен ракетами класса "земля-море".
Американские военные в апреле заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".
В ВМС Корпуса Стражей Исламской революции в ответ на это подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.
Президент США Дональд Трамп затем объявил, что отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.
Однако в ВМС Ирана заявляли, что собираются действовать, как и прежде, в акваториях Персидского и Оманского заливов, несмотря на предупреждение базирующегося в Бахрейне Центрального командования ВМС США не приближаться к американским кораблям в Персидском заливе ближе, чем на 100 м.
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