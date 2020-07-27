Азербайджан в январе-мае импортировал минеральных удобрений на $42,5 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-мае 2020 года составил 150 тыс. тонн, что на 2,1% больше аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $42 млн 449,5 тыс. (спад на 14,8%).

Кроме этого, за январь-май в Азербайджан импортировано 14 тыс. 476 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (рост на 1,5%) на сумму $2 млн 685,6 тыс. (спад на 10,3%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 16 тыс. 479,5 тонн (спад на 14,3%) на сумму $17 млн 535,9 тыс. (спад на 22,3%).

По данным статистики, за 5 месяцев в страну ввезено 149 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 29,4%) на $114 млн 810,8 тыс., брусков из черных металлов – 89,963 тыс. (рост на 48,3%) на $49 млн 423,8 тыс., угольников из черных металлов – 14 тыс. 702,3 тонн (рост на 2,3%) на $11 млн 154,8 тыс., труб из черных металлов – 67,823 тыс. тонн (спад на 7,7%) на $111 млн 595,4 тыс. (рост на 3,7%).

Б.Рустамбеков