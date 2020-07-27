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Социум 27.07.2020 11:31

Среднемесячная пенсия в Азербайджане за I полугодие выросла на 27% - Минтруда

Среднемесячная пенсия в Азербайджане в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 27%, сообщает пресс-служба Минтруда.

«За шесть месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом 2019 года, среднемесячная пенсия увеличилась на 27% - до 300 манатов, в том числе среднемесячная пенсия по возрасту увеличилась на 25,24%, составив около 330 манатов», - отмечается в сообщении.

Согласно данным министерства, на 1 июля 2020 года число пенсионеров в Азербайджане составляет 1,26 млн человек, из которых пенсию по возрасту получают 736,9 тыс. человек, по инвалидности - 380,9 тыс., по утрате кормильца - 142,2 тыс. человек.

Министерство сообщает, что в первом полугодии текущего года объем финансирования пенсионных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,09% (436,51 млн манатов), составив 2,25 млрд манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНТРУДА, ПЕНСИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]