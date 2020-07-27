Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9898 RUR   0.0237 GBR   2.1823 TRY   0.2483

Цена на нефть

24.07   $/bbl WTI 41.29 0.22 Brent 43.34 0.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.07.2020 12:34

Власти Вьетнама эвакуируют 80 тыс. человек из Дананга, где выявили несколько случаев коронавируса

Власти Вьетнама вывезут до 80 тыс. человек, в основном вьетнамских туристов, из Дананга, где ранее были зафиксированы четыре случая заболевания коронавирусом - впервые в стране за более чем три месяца, сообщает издание The Guardian.

Газета напоминает, что Дананг является одним из крупнейших городов страны и популярным туристическим направлением.

Отмечается, что диагноз "коронавирус" был поставлен в минувшую субботу 57-летнему жителю города, которого пришел с недомоганием в больницу еще 20 июля, а сейчас находится в критическом состоянии. Однако источник заражения неизвестен: этот инфицированный не покидал Дананг в последние месяцы, однако трижды посещал медицинские учреждения и один раз свадьбу.

Между тем, правительство объявило о необходимости придерживаться физической дистанции в Дананге - вплоть до дальнейшего уведомления. Жители обязаны носить маски в общественных местах, а собрания с участием более 30 человек запрещены. Въезд в город для туристов запрещен.

Въезд почти всех иностранцев во Вьетнам по-прежнему запрещен, а прибывающие обязаны отправиться в карантин.

The Guardian напоминает, что во Вьетнаме были выявлены 420 случаев заболевания коронавирусом, но летальных исходов нет. Такие показатели, по мнению наблюдателей, были достигнуты благодаря жесткому карантину и широкомасштабному тестированию на это заболевание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЬЕТНАМ, КОРОНАВИРУС, ТУРИСТЫ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Во вьетнамском Дананге вновь ввели ограничительные меры после обнаружения коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]