Власти Вьетнама эвакуируют 80 тыс. человек из Дананга, где выявили несколько случаев коронавируса

Власти Вьетнама вывезут до 80 тыс. человек, в основном вьетнамских туристов, из Дананга, где ранее были зафиксированы четыре случая заболевания коронавирусом - впервые в стране за более чем три месяца, сообщает издание The Guardian.
Газета напоминает, что Дананг является одним из крупнейших городов страны и популярным туристическим направлением.
Отмечается, что диагноз "коронавирус" был поставлен в минувшую субботу 57-летнему жителю города, которого пришел с недомоганием в больницу еще 20 июля, а сейчас находится в критическом состоянии. Однако источник заражения неизвестен: этот инфицированный не покидал Дананг в последние месяцы, однако трижды посещал медицинские учреждения и один раз свадьбу.
Между тем, правительство объявило о необходимости придерживаться физической дистанции в Дананге - вплоть до дальнейшего уведомления. Жители обязаны носить маски в общественных местах, а собрания с участием более 30 человек запрещены. Въезд в город для туристов запрещен.
Въезд почти всех иностранцев во Вьетнам по-прежнему запрещен, а прибывающие обязаны отправиться в карантин.
The Guardian напоминает, что во Вьетнаме были выявлены 420 случаев заболевания коронавирусом, но летальных исходов нет. Такие показатели, по мнению наблюдателей, были достигнуты благодаря жесткому карантину и широкомасштабному тестированию на это заболевание.
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