5,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявлено в РФ за сутки, 85 смертей - оперштаб

За сутки выявлено 5,6 тыс. заболевших коронавирусом в России, 85 человек скончались, сообщает оперштаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 635 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1404 (24,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба в понедельник.
В Москве выявлено 694 заболевших.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 818 120 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев, из них 13 - в Москве.
За весь период по России умерло 13 354 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 079 человек, из них 264 - в Москве. За весь период выписано по выздоровлению по России 603 329 человек.
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