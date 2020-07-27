Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9898 RUR   0.0237 GBR   2.1823 TRY   0.2483

Цена на нефть

24.07   $/bbl WTI 41.29 0.22 Brent 43.34 0.03

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.07.2020 11:37

5,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявлено в РФ за сутки, 85 смертей - оперштаб

За сутки выявлено 5,6 тыс. заболевших коронавирусом в России, 85 человек скончались, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 635 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1404 (24,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба в понедельник.

В Москве выявлено 694 заболевших.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 818 120 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев, из них 13 - в Москве.

За весь период по России умерло 13 354 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 079 человек, из них 264 - в Москве. За весь период выписано по выздоровлению по России 603 329 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Почти 5,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлено в России за сутки - оперштаб За сутки выявлено 5,8 тыс. заболевших коронавирусом в России, умерли 146 человек - оперштаб Летальность от коронавируса в России составила 1,62% - Мурашко Иностранцам по прибытии нужно предоставить справку об отсутствии Сovid-19 или пройти тест в РФ - Роспотребнадзор Данных об искусственном происхождении коронавируса нет - Минздрав РФ Президент РФ сдает тесты на COVID-19 раз в три дня, результаты отрицательные

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]