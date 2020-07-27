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Дальнее зарубежье 27.07.2020 12:45

Фрагмент стены на границе США и Мексики не выдержал удара урагана "Ханна"

Часть стены, выстроенной на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции, разрушена ударом урагана "Ханна", информируют американские СМИ.

Пресса отмечает, что этот участок, построенный на частные средства, располагался на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас.

Ранее в июле эксперты подвергли критике качество заграждения на этом участке и предупредили, что он может рухнуть в реку Рио-Гранде.

Кроме того, на этом участке ранее была замечена коррозия.

Между тем, в социальных сетях появились съемки, на которых видно, как под шквальными ударами ветра и при сильном дожде рушатся несколько секций стены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, МЕКСИКА, СТЕНА, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]