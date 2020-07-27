Банки-агенты АИКГФ в июне выдали ипотечных кредитов на 18,7 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-июне 2020 года выдали ипотечных кредитов на сумму 93,4 млн манатов, что на 6,6% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в июне текущего года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 18,7 млн манатов.
По данным ЦБА, АИКГФ за шесть месяцев 2020 года рефинансировал кредитов на сумму 17,8 млн манатов (спад на 86,9% по сравнению с январем-июнем 2019 года – ИФ).
Фонд в июне 2020 года не получал средств из госбюджета для финансирования социальной ипотеки. В целом, с начала года правительство выделило фонду 75,5 млн манатов из бюджета для финансирования соципотеки.
АИКГФ за первое полугодие привлек 100 млн манатов от размещения облигаций.
В 2019 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 173,3 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
А.Мамедов
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