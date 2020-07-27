Азерсу направит около 855 тыс. на ремонт трансформаторов

ОАО «Азерсу» направит около 855 тыс. манатов на ремонт трансформаторов.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Азерсу заключило контракт на проведение ремонтных работ трансформаторов с ООО «Katri».
Сумма контракта - 854,461 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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