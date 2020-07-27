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Инфраструктура и тендеры 27.07.2020 12:12

Азерсу направит около 855 тыс. на ремонт трансформаторов

ОАО «Азерсу» направит около 855 тыс. манатов на ремонт трансформаторов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Азерсу заключило контракт на проведение ремонтных работ трансформаторов с ООО «Katri».

Сумма контракта - 854,461 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРСУ, ТРАНСФОРМАТОРЫ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]