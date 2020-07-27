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Финансы 27.07.2020 12:17

Ставки по депозитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане в I полугодии снизились незначительно – ЦБ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает снижение в первом полугодии 2020 года средних ставок по кредитам для физлиц в нацвалюте, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

На 1 июля 2020 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 13,67% против 13,92% по итогам 2019 года.

По кредитам в инвалюте средняя ставка на конец первого полугодия 2020 года составила 5,61%, тогда как на конец 2019 года она была равна 5,9%.

При этом для юридических лиц средняя ставка на начало июля 2020г по кредитам в нацвалюте составила 8,71% (на конец 2019 года – 8,8%), в инвалюте – 5,08% (5,33%).

По кредитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 16,37% (16,63%), в инвалюте – 8,31% (8,01%).

По данным ЦБА в отчетном периоде по депозитам и вкладам, привлекаемым в инвалюте и нацвалюте, сохранилась, в основном, тенденция снижения ставок.

В частности, на конец июня средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 8,59% (на конец 2019 года – 9,27%). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец периода составила 1,6% (1,84%).

При этом для юридических лиц средняя ставка на 30 июня 2020г по вкладам и депозитам в нацвалюте составила 5,84% (4,71%), в инвалюте – 1,05% (1,1%).

По вкладам и депозитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 8,95% (9,68%), в инвалюте – 2,06% (2,4%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КРЕДИТЫ, ДЕПОЗИТЫ, СТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]