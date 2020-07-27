Власти Грузии разрешили гражданам выезд на работу в Турцию

Правительство Грузии и Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом разрешили гражданам страны выезжать на сезонные работы в Турцию, сообщил в понедельник на брифинге председатель правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.
"Установлена процедура выезда наших граждан на сезонные работы сроком на три месяца в Турцию, им придется предоставить соответствующим органам официальное приглашение от турецкого работодателя", - сказал Рижвадзе.
Он отметил, что по возвращению на родину из Турции этой категории грузинских граждан придется пройти обязательный двухнедельный карантин.
По последним данным, в Грузии выявлено 1 тыс. 137 заражений COVID-19, скончались от коронавирусной инфекции 16 человек.
Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 45 раз - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Yelo Bank незначительно увеличил в I полугодии кредитный портфель
Ставки по депозитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане в I полугодии снизились незначительно – ЦБ
Президент Азербайджана назначил нового министра образования
Среднемесячная пенсия в Азербайджане за I полугодие выросла на 27% - Минтруда
Минздрав Азербайджана направит около 4 млн манатов на строительство станции скорой помощи
ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку в преддверии Дня Военно-Морского флота России открылась онлайн-фотовыставка
AccessBank завершил первое полугодие 2020 года с прибылью
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб