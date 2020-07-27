Власти Грузии разрешили гражданам выезд на работу в Турцию

Правительство Грузии и Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом разрешили гражданам страны выезжать на сезонные работы в Турцию, сообщил в понедельник на брифинге председатель правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.

"Установлена процедура выезда наших граждан на сезонные работы сроком на три месяца в Турцию, им придется предоставить соответствующим органам официальное приглашение от турецкого работодателя", - сказал Рижвадзе.

Он отметил, что по возвращению на родину из Турции этой категории грузинских граждан придется пройти обязательный двухнедельный карантин.

По последним данным, в Грузии выявлено 1 тыс. 137 заражений COVID-19, скончались от коронавирусной инфекции 16 человек.