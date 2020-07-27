Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9898 RUR   0.0237 GBR   2.1823 TRY   0.2483

Цена на нефть

24.07   $/bbl WTI 41.29 0.22 Brent 43.34 0.03

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.07.2020 13:03

Власти Грузии разрешили гражданам выезд на работу в Турцию

Правительство Грузии и Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом разрешили гражданам страны выезжать на сезонные работы в Турцию, сообщил в понедельник на брифинге председатель правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.

"Установлена процедура выезда наших граждан на сезонные работы сроком на три месяца в Турцию, им придется предоставить соответствующим органам официальное приглашение от турецкого работодателя", - сказал Рижвадзе.

Он отметил, что по возвращению на родину из Турции этой категории грузинских граждан придется пройти обязательный двухнедельный карантин.

По последним данным, в Грузии выявлено 1 тыс. 137 заражений COVID-19, скончались от коронавирусной инфекции 16 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАЖДАНЕ, ТУРЦИЯ, ВЫЕЗД


Похожие новости


МИД Грузии будет возвращать соотечественников поэтапно - министр Наибольшее число туристов прибыло в Грузию в 2018г из Азербайджана - более 1,8 млн человек Число посетивших Грузию граждан РФ за 11 месяцев увеличилось на треть Правоохранительные органы Азербайджана задержали граждан Грузии по подозрению в квартирной краже на $90 тыс. Экстремисты в Ираке захватили в заложники 16 граждан Грузии - ООН Тбилиси ведет переговоры с Цхинвали об освобождении нескольких жителей грузинских сел, нарушивших границу Южной Осетии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]