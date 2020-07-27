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Финансы 27.07.2020 12:52

Yelo Bank незначительно увеличил в I полугодии кредитный портфель

Азербайджанский «Yelo Bank» (ранее ИКБ «Никойл»), контролируемый главой российской НК «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, сократил в первом полугодии 2020 года активы на 4,8% - до 461 млн 533,19 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2020 года составил 305 млн 171,01 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 0,3%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 407 млн 435,29 тыс. манатов (спад на 2,4%).

Депозиты в банке на начало июля 2020 года равны 307 млн 109,58 манатов (спад на 2,3%).

Капитал банка на 30 июня 2020 года составил 54 млн 97,9 тыс. манатов (спад на 19,5%), уставный капитал - 348 млн манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в отчетный период составил 13 млн 582,51 тыс. манатов (в январе-июне 2019 года банк имел прибыль в размере 2 млн 746,46 тыс. манатов – ИФ).

Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]