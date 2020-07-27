Yelo Bank незначительно увеличил в I полугодии кредитный портфель

Азербайджанский «Yelo Bank» (ранее ИКБ «Никойл»), контролируемый главой российской НК «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, сократил в первом полугодии 2020 года активы на 4,8% - до 461 млн 533,19 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 30 июня 2020 года составил 305 млн 171,01 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 0,3%).
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 407 млн 435,29 тыс. манатов (спад на 2,4%).
Депозиты в банке на начало июля 2020 года равны 307 млн 109,58 манатов (спад на 2,3%).
Капитал банка на 30 июня 2020 года составил 54 млн 97,9 тыс. манатов (спад на 19,5%), уставный капитал - 348 млн манатов (не изменился).
Чистый убыток банка по итогам деятельности в отчетный период составил 13 млн 582,51 тыс. манатов (в январе-июне 2019 года банк имел прибыль в размере 2 млн 746,46 тыс. манатов – ИФ).
Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment.
А. Мамедов
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