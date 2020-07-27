Президент Азербайджана назначил нового министра образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Эмина Амруллаева министром образования.

Амруллаев до назначения на пост министра образования являлся начальником отдела Программ развития образования ведомства.

Пост министра образования Азербайджана оставался вакантным с 16 июля, когда глава ведомства Джейхун Байрамов был назначен министром иностранных дел страны.

Х.Насирзаде