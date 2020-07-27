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Наука и образование 27.07.2020 13:06

Президент Азербайджана назначил нового министра образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Эмина Амруллаева министром образования.

Амруллаев до назначения на пост министра образования являлся начальником отдела Программ развития образования ведомства.

Пост министра образования Азербайджана оставался вакантным с 16 июля, когда глава ведомства Джейхун Байрамов был назначен министром иностранных дел страны.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Президент Азербайджана распорядился о назначении нового министра образования

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]