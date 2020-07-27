Количество заражений COVID-19 в Индонезии превысило 100 тыс

Общее количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии превысило отметку в 100 тыс. на фоне ослабления мер социального дистанцирования с целью возобновления функционирования экономики, сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Как сообщает агентство, ссылаясь на официальные данные, за последние 24 часа в стране выявили более 1,5 тыс. новых заражений. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки составило 57. Всего в стране скончались более 4,8 тыс. инфицированных.
Bloomberg отмечает, что с конца мая этого года количество заражений увеличилось в четыре раза. Рост темпов распространения инфекции связывают с тем, что в начале июня во многих городах, в том числе столице Джакарте и городе Сурабае на острове Ява, стали снимать ограничительные меры.
При этом, как сообщает агентство, правительство настаивает на дальнейшем возобновлении работы экономики. Так, власти активно работают над планом возрождения туристической сферы на острове Бали - одном из самых развитых индонезийских курортов, несмотря на рост числа заражений на острове.
Bloomberg напоминает, что в прошлом месяце президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что пандемия COVID-19 угрожает стране первой экономической рецессией со времен кризиса в конце 1990-х годов. Из-за пандемии многие миллионы жителей потеряли работу, еще большему числу людей грозит нищета.
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