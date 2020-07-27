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Дальнее зарубежье 27.07.2020 18:03

Рост случаев коронавируса в Австралии связан с заболевшими, которые продолжают ходить на работу - премьер штата Виктория

Рост заболеваемости коронавирусом в австралийском штате Виктория вызван инфицированными лицами, которые, несмотря на болезнь, продолжают ходить на работу, заявил премьер штата Дэниел Эндрюс.

"Вот что приводит к росту показателей, и изоляция не окончится, пока люди с симптомами (коронавируса - ИФ) не прекратят ходить на работу, а вместо этого сдадут анализы", - приводит слова премьера агентство Associated press (AP).

Тем временем в административном центре штата Мельбурне - втором по величине городе Австралии - продолжает действовать шестинедельный режим изоляции. С прошлой недели в Мельбурне обязали носить маски в общественных местах.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал к терпению в связи с ситуацией в штате Виктория.

По данным AP, этот штат является эпицентром распространения коронавируса в Австралии - за минувшие сутки здесь выявили рекордные 532 случая заболевания. Кроме Виктории, единственным другим штатом с выявленными за сутки случаями заболевания стал Новый Южный Уэльс - 17, причем этот штат является наиболее населенным в стране.

По данным портала Worldometers, в Австралии за время пандемии зарегистрировано 14 935 случаев заражения коронавирусом. 161 инфицированный скончался, 9 171 человек вылечился.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСТ, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]