Евросоюз сожалеет в связи со смертью правозащитника Аскарова в киргизской тюрьме

Европейский союз выразил соболезнования семье и друзьям скончавшегося в тюрьме в Киргизии правозащитника Азимжана Аскарова, сообщила в понедельник Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
"ЕС следил за судебным процессом против г-на Аскарова с момента его ареста в 2010 году. На основании мнения Комитета ООН по правам человека мы неоднократно выражали наше отношение к этому судебному разбирательству и призывали к освобождению г-на Аскарова", - говорится в заявлении официального представителя ЕВС, опубликованном в понедельник.
В документе отмечается, что Евросоюз доводил до киргизских властей свою обеспокоенность по поводу ухудшавшегося здоровья Аскарова.
"Мы глубоко сожалеем, что, несмотря на призывы к его освобождению по гуманитарным соображениям, г-н Аскаров скончался в тюрьме", - говорится в коммюнике ЕВС.
В Брюсселе подчеркнули важность выяснения обстоятельств смерти и условий содержания киргизского правозащитника.
Аскаров, осужденный на пожизненный срок, скончался 25 июля в киргизской тюрьме на 70-м году жизни.
"Накануне его увезли на медицинское обследование. Сегодня ночью в больнице исправительной колонии № 47 он скончался", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Валерьян Вахитов в минувшую субботу.
По его словам, причину смерти Аскарова ему еще не сообщили.
"Он давно и тяжело болел. У него были все признаки внебольничной пневмонии. Когда последний раз я с ним виделся, он кашлял, задыхался", - сказал Вахитов.
По информации Государственной службы исполнения наказаний Киргизии (ГСИН), 9 июля Аскаров обратился в медчасть с жалобами на общую слабость и повышенную температуру. После осмотра ему несколько раз было рекомендовано стационарное лечение в условиях лечебно-исправительного учреждения №47 в Бишкеке, от которого Аскаров категорически отказывался.
В ГСИН сообщили, что 25 июля в 9:30 местного времени (6:30 мск) Аскаров повторно отключил кислородный концентрат и в 10:30 была зафиксирована его смерть.
"Окончательная причина смерти будет установлена после вскрытия и проведения соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Аскаров с 2010 года находился под динамическим наблюдением медицинских сотрудников МСЧ с диагнозом коронарная болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз коронарных сосудов и сосудов головного мозга, дисциркуляторная энцефалопатия смешанного генеза, хронический холецистит, хронический панкреатит, хронический пиелонефрит левой почки", - отметили в ГСИН.
13 мая Коллегия Верховного суда Киргизии оставила в силе пожизненный приговор правозащитнику Азимжану Аскарову. В сентябре 2010 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинениям в разжигании межнациональной розни и соучастии в убийстве милиционеров во время межэтнических столкновений на юге страны.
В феврале к освобождению 69-летнего Аскарова из-за проблем со здоровьем призвала международная неправительственная организация Committee to Protect Journalists (CPJ).
В комитете заявили, что Аскаров до ареста в 2010 году сотрудничал с независимыми СМИ и во главе местной правозащитной группы "Воздух" документировал нарушения прав человека в Киргизии более десяти лет.
20 февраля международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором также призвала власти Киргизии отменить пожизненный приговор и освободить правозащитника.
Весной 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал властям Киргизии освободить правозащитника из заключения. Верховный суд Киргизии направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд. Областной суд 24 января 2017 года оставил в силе вынесенный в 2010 году приговор Аскарову о пожизненном лишении свободы.
8 февраля 2020 года Аскаров подал иск в суд на правительство Киргизии за бездействие в части выполнения рекомендаций комитета ООН по правам человека.
10-15 июня 2010 года в городе Оше и соседнем Джалал-Абаде на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли более 400 человек, около 2 тыс. человек получили ранения.
Один из активистов узбекской диаспоры Джалал-Абада, правозащитник Азимжан Аскаров был осужден на пожизненное лишение свободы в том же году за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков и соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов.
Международные и местные правозащитные организации заявляли о сфабрикованных в отношении него уголовных делах, о пытках, которым подвергался правозащитник, и признали его "узником совести".
Летом 2015 года Аскаров стал лауреатом премии Госдепартамента США "Защитник прав человека". Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны Киргизии, по инициативе Бишкека было денонсировано подписанное в 1993 году межправительственное киргизско-американское соглашение о сотрудничестве.
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