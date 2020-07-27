Эстония начала техническое обустройство границы с РФ

Эстония приступила к возведению инфраструктуры на границе с Россией.
"Сегодня начинается строительство десятой части из 136 километров сухопутной границы. Большая часть ежедневной работы по охране границы выполняется с помощью пеших патрулей. Между тем, человек не может охватить каждый метр границы, ему необходима современная техническая поддержка", - сказал в понедельник порталу телерадиовещания Эстонии ERR руководитель пограничного подразделения департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.
Строительные работы включают в себя сооружение патрульных троп и подъездных дорог, ограждения, системы видеонаблюдения и многого другого. Они будут проводиться на первом участке сухопутной границы протяженностью 23,5 км. Участок пролегает от места пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пограничного перехода Лухамаа.
Как ожидается, на строительство инфраструктуры первого участка потребуется до трех лет. Работы будут осуществлять фирмы AS Merko Ehitus Eesti и AS GRK Infra. Стоимость первого этапа строительства границы на юго-востоке Эстонии - 20 млн евро.
По словам Беличева, в ближайшее время департамент полиции и погранохраны объявит тендер на строительство следующего пограничного участка.
Всего сухопутная граница с Россией пролегает на протяжении 136 километров, из которых на болотистую местность приходится 101 км.
Как сообщил ранее департамент полиции и пограничной охраны, на протяжении 135 километров сухопутной границы будет установлена также электронная охранная система, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться т.н. средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками. На протяжении примерно 90 километров будет установлен забор высотой 2,5 метра. На остальных участках естественным помощником пограничников станут реки и болота, где нет практического смысла и необходимости строить возводить ограждение.
На обустройство границы правительство выделяет 130,5 млн евро.
Пока между Эстонией и Россией нет четко обозначенной границы, в Эстонии ее называют временной контрольной линией. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году. Эстонская сторона уже провела в парламенте первое чтение закона об их ратификации и приостановила процесс в ожидании ответных шагов российской стороны.
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