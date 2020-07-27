Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9898 RUR   0.0237 GBR   2.1823 TRY   0.2483

Цена на нефть

24.07   $/bbl WTI 41.29 0.22 Brent 43.34 0.03

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 27.07.2020 22:06

Hyundai согласовывает с GM сделку по покупке автозавода в Петербурге

Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - ведет переговоры о приобретении законсервированной производственной площадки ушедшего из РФ американского концерна General Motors в Шушарах, согласовывает параметры сделки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы ведём переговоры с GM о покупке завода и ждём согласования всех соответствующих уполномоченных органов", - подтвердил "Интерфаксу" представитель ХММР, не уточнив сроки закрытия сделки, ее возможную сумму и планы будущего назначения площадки.

Как сообщалось, ХММР ранее подала ходатайство о получении в собственность 94,83% производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Это ходатайство зарегистрировано 24 июля.

Еще в прошлом году на рынке обсуждались перспективы приобретения петербургской производственной площадки GM белорусским автопроизводителем "Юнисон Авто". В начале 2019 года ФАС удовлетворила соответствующее ходатайство белорусской компании. Антимонопольная служба тогда отмечала, что площадка в Шушарах составляет "более 20% основных производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто".

Однако до настоящего времени о прогрессе в переговорах с белорусской стороной не сообщалось.

Концерн General Motors свернул производство на своем заводе в Петербурге в 2015 году. GM продолжает продажу люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet на российском рынке, оказывает поддержку своим клиентам. Производственная площадка остается законсервированной. Среди интересовавшихся заводом представители местных властей и источники на рынке помимо "Юнисона" называли немецкий концерн BMW, узбекский "Узавтопром".

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, HYUNDAI, GM, ЗАВОД


Похожие новости


Завод Hyundai в Петербурге в январе-марте увеличил производство на 4%, в числе приоритетных направлений экспорта - Азербайджан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]