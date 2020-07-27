Hyundai согласовывает с GM сделку по покупке автозавода в Петербурге

Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - ведет переговоры о приобретении законсервированной производственной площадки ушедшего из РФ американского концерна General Motors в Шушарах, согласовывает параметры сделки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы ведём переговоры с GM о покупке завода и ждём согласования всех соответствующих уполномоченных органов", - подтвердил "Интерфаксу" представитель ХММР, не уточнив сроки закрытия сделки, ее возможную сумму и планы будущего назначения площадки.

Как сообщалось, ХММР ранее подала ходатайство о получении в собственность 94,83% производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Это ходатайство зарегистрировано 24 июля.

Еще в прошлом году на рынке обсуждались перспективы приобретения петербургской производственной площадки GM белорусским автопроизводителем "Юнисон Авто". В начале 2019 года ФАС удовлетворила соответствующее ходатайство белорусской компании. Антимонопольная служба тогда отмечала, что площадка в Шушарах составляет "более 20% основных производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто".

Однако до настоящего времени о прогрессе в переговорах с белорусской стороной не сообщалось.

Концерн General Motors свернул производство на своем заводе в Петербурге в 2015 году. GM продолжает продажу люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet на российском рынке, оказывает поддержку своим клиентам. Производственная площадка остается законсервированной. Среди интересовавшихся заводом представители местных властей и источники на рынке помимо "Юнисона" называли немецкий концерн BMW, узбекский "Узавтопром".

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.