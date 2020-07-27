Экономика Китая вырастет на 2,5% в 2020 году - UBS

Аналитики UBS Group AG улучшили прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года до 2,5% с ранее ожидавшихся 1,5% на фоне восстановления внутреннего потребления и значительных инвестиций.
Они предполагают, что в этом квартале ВВП увеличится на 5,5%, а в последние три месяца темпы роста ускорятся до 6%, сообщает агентство Bloomberg.
Основным риском для экономики является возобновление распространения пандемии COVID-19 ("вторая волна") внутри страны и за рубежом, отмечается в сообщении банка. Кроме того, негативными факторами являются напряженность в отношениях между США и КНР и слабые финансовые показатели компаний.
Тем не менее, в целом макроэкономическая обстановка в Китае во втором полугодии останется благоприятной, полагают в UBS.
Эксперты банка отмечают удивительную устойчивость китайского экспорта во втором квартале. Они также повысили оценку темпов роста потребительских цен в 2020 году до 2,5% с предполагавшихся ранее 2,4%.
Oxford Economics также улучшило прогноз роста ВВП КНР в 2020 году до 2,5% с 2% на прошлой неделе, ссылаясь на хорошие показатели второго квартала.
Экономика Китая в текущем году может увеличиться на 5,2%, свидетельствует консенсус-прогноз 67 опрошенных Bloomberg аналитиков.
Как сообщалось, объем ВВП в апреле-июне увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале показатель рухнул на 6,8%, что стало первым сокращением экономики страны с начала публикации данных в 1992 году.
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