Экономика Китая вырастет на 2,5% в 2020 году - UBS

Аналитики UBS Group AG улучшили прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года до 2,5% с ранее ожидавшихся 1,5% на фоне восстановления внутреннего потребления и значительных инвестиций.

Они предполагают, что в этом квартале ВВП увеличится на 5,5%, а в последние три месяца темпы роста ускорятся до 6%, сообщает агентство Bloomberg.

Основным риском для экономики является возобновление распространения пандемии COVID-19 ("вторая волна") внутри страны и за рубежом, отмечается в сообщении банка. Кроме того, негативными факторами являются напряженность в отношениях между США и КНР и слабые финансовые показатели компаний.

Тем не менее, в целом макроэкономическая обстановка в Китае во втором полугодии останется благоприятной, полагают в UBS.

Эксперты банка отмечают удивительную устойчивость китайского экспорта во втором квартале. Они также повысили оценку темпов роста потребительских цен в 2020 году до 2,5% с предполагавшихся ранее 2,4%.

Oxford Economics также улучшило прогноз роста ВВП КНР в 2020 году до 2,5% с 2% на прошлой неделе, ссылаясь на хорошие показатели второго квартала.

Экономика Китая в текущем году может увеличиться на 5,2%, свидетельствует консенсус-прогноз 67 опрошенных Bloomberg аналитиков.

Как сообщалось, объем ВВП в апреле-июне увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале показатель рухнул на 6,8%, что стало первым сокращением экономики страны с начала публикации данных в 1992 году.