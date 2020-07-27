В США началась финальная фаза испытаний вакцины от коронавируса, в которых участвуют 30 тыс. человек

В США в понедельник стартовала финальная стадия наиболее масштабных в мире испытаний вакцины против коронавируса COVID-19, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).
В тестировании препарата примут участие 30 тыс. добровольцев.
По данным AP, прототип этой вакцины разработали Национальный институт здравоохранения США совместно с биотехнологической компанией Moderna.
В Moderna в свою очередь сообщили, что пробная вакцинация уже была проведена в Саванне (штат Джорджия), которая является первой локацией для испытаний.
Суть исследования заключается в том, что волонтеры не будут знать, получили ли они реальную вакцину или плацебо. После введения двух доз ученые будут внимательно следить за тем, какая группа добровольцев наиболее подвержена заболеванию при занятии повседневными делами.
Отмечается, что особое внимание будет уделяться жителям тех районов, где вирус продолжает бесконтрольно распространяться.
AP сообщает, что ранее в Бразилии и в прочих сильно пострадавших от коронавируса странах началось тестирование других экспериментальных вакцин, разработанных Китаем и Великобританией, в частности, Оксфордским университетом.
Однако власти США намерены проводить собственные испытания любой вакцины, которая может впоследствии использоваться в стране. Согласно планам, каждый месяц в течение осени будут проходить испытания какого-либо многообещающего прототипа вакцины; в каждом исследовании примут участие по 30 тыс. добровольцев.
Агентство напоминает, что в августе начнется финальный этап исследования вакцины Оксфордского университета, в сентябре планируется начать тестирование вакцины компании Johnson & Johnson, а в октябре - вакцины компании Novavax. Также этим летом фармацевтическая компания Pfizer, Inc. планирует испытывать вакцину с участием 30 тыс. добровольцев.
Если все работы пройдут плану, то результаты тестирований Moderna и Оксфорда станут известны через несколько месяцев, указывает агентство.
AP отмечает, что правительства разных стран уже пытаются произвести несколько миллионов доз потенциальных вакцин для того, чтобы в случае успеха испытаний немедленно начать вакцинацию своего населения.
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