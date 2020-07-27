Спецслужбы Узбекистана отслеживают ситуацию с ликвидацией выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Москве

Спецслужбы Узбекистана изучают ситуацию, связанную с ликвидацией террориста в Химках и его возможных связях с республикой, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах Узбекистана.

"Мы отслеживаем ситуацию вокруг ликвидации в Подмосковье террориста из Центральной Азии, но официальных документов к настоящему моменту от российской стороны к нам еще не поступало. Пока рано говорить об идентификации гражданства преступника", - сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ России сообщило, что в Москве предотвращен теракт в людном месте, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии. Террорист был уничтожен в Химках в Подмосковье при попытке задержания. При осмотре места происшествия у убитого "члена террористической организации" обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна граната РГД.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при убитом были обнаружены документы на имя 19-летнего уроженца Таджикистана Одила Каюмова.