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СНГ 27.07.2020 22:45

Спецслужбы Узбекистана отслеживают ситуацию с ликвидацией выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Москве

Спецслужбы Узбекистана изучают ситуацию, связанную с ликвидацией террориста в Химках и его возможных связях с республикой, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах Узбекистана.

"Мы отслеживаем ситуацию вокруг ликвидации в Подмосковье террориста из Центральной Азии, но официальных документов к настоящему моменту от российской стороны к нам еще не поступало. Пока рано говорить об идентификации гражданства преступника", - сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ России сообщило, что в Москве предотвращен теракт в людном месте, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии. Террорист был уничтожен в Химках в Подмосковье при попытке задержания. При осмотре места происшествия у убитого "члена террористической организации" обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна граната РГД.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при убитом были обнаружены документы на имя 19-летнего уроженца Таджикистана Одила Каюмова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СПЕЦСЛУЖБЫ, МОСКВА, ТЕРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]