Спецслужбы Узбекистана отслеживают ситуацию с ликвидацией выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Москве

Спецслужбы Узбекистана изучают ситуацию, связанную с ликвидацией террориста в Химках и его возможных связях с республикой, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах Узбекистана.
"Мы отслеживаем ситуацию вокруг ликвидации в Подмосковье террориста из Центральной Азии, но официальных документов к настоящему моменту от российской стороны к нам еще не поступало. Пока рано говорить об идентификации гражданства преступника", - сказал собеседник агентства.
Ранее ФСБ России сообщило, что в Москве предотвращен теракт в людном месте, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии. Террорист был уничтожен в Химках в Подмосковье при попытке задержания. При осмотре места происшествия у убитого "члена террористической организации" обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна граната РГД.
Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при убитом были обнаружены документы на имя 19-летнего уроженца Таджикистана Одила Каюмова.
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