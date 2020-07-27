В Азербайджане планируется модернизация систем охлаждения ТЭС для экономного расхода воды

Министерство энергетики Азербайджана совместно с АО «Азерэнержи» к 2021 году подготовят предложения по эффективному использованию воды для охлаждения электростанций.
Эти меры предусмотрены в Плане мероприятий, по обеспечению эффективного использования водными ресурсами до 2023г, утвержденном президентом Ильхамом Алиевым в понедельник.
Согласно плану, Минэнерго и «Азерэнержи» в августе-декабре 2020 года должны подготовить и представить в кабинет министров предложения по модернизации охладительных систем на тепловых электростанциях и по обеспечению экономного расхода воды для охлаждения.
Кроме того, Минэнерго и «Азерэнержи» до декабря 2020 года должны подготовить и представить в правительство предложения о независимом регулировании частоты электроэнергии.
Как ранее сообщил вице-премьер Шахин Мустафаев на совещании при президенте, посвященном состоянию водного хозяйства, эффективное использование водных ресурсов в энергетическом секторе является одним из приоритетных вопросов.
«Следует изучить возможности модернизации систем охлаждения тепловых электростанций с целью увеличения водных ресурсов в водохранилищах особого значения в неоросительные периоды, в том числе в зимние месяцы, обеспечения экономного водопользования для охлаждения на этих станциях, более оптимального регулирования электроэнергетической частоты по стране», - отметил он.
В настоящее время в Азербайджане функционируют 14 ТЭС, в том числе 2 – в Нахчыванской Автономной Республике.
Н.Аббасова
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