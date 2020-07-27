Президент Алиев поручил к 2022г завершить установку водяных счетчиков потребителям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал план мероприятий по эффективному использованию водных ресурсов на 2020-2022 годы, предусматривающий реализацию комплекса мер по улучшению водоснабжения.
Согласно плану мероприятий, ОАО «Азерсу» в августе-сентябре 2020 года должно подготовить технико-экономическое обоснование и проект по повышению производительности Бакинского водопровода, до 1 декабря завершить программу по обеспечению питьевой водой города Нефтчала.
Азерсу, министерству экологии и природных ресурсов, МЧС поручено подготовить ТЭО по увеличению пропускной способности водопровода Огуз-Габала-Баку (август-сентябрь 2020 года), подготовить ТЭО по созданию источников воды для водопровода Шоллар (август-декабрь 2020 года)
Азерсу и Минэкологии также поручено в течение августа-декабря текущего года представить предложения в Кабинет министров Азербайджана по водоснабжению населенных пунктов, расположенных в Кура-Аразской низменности и потребляющих питьевую воду из реки Кура за счет альтернативных источников; разработать и реализовать план действий по улучшению работы модульных очистных сооружений, установленных в регионах.
Азерсу также поручено в 2020-2021 годах завершить установку счетчиков пользователям воды.
Б.Рустамбеков
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