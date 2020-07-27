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Инфраструктура и тендеры 27.07.2020 17:37

Президент Алиев поручил к 2022г завершить установку водяных счетчиков потребителям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал план мероприятий по эффективному использованию водных ресурсов на 2020-2022 годы, предусматривающий реализацию комплекса мер по улучшению водоснабжения.

Согласно плану мероприятий, ОАО «Азерсу» в августе-сентябре 2020 года должно подготовить технико-экономическое обоснование и проект по повышению производительности Бакинского водопровода, до 1 декабря завершить программу по обеспечению питьевой водой города Нефтчала.

Азерсу, министерству экологии и природных ресурсов, МЧС поручено подготовить ТЭО по увеличению пропускной способности водопровода Огуз-Габала-Баку (август-сентябрь 2020 года), подготовить ТЭО по созданию источников воды для водопровода Шоллар (август-декабрь 2020 года)

Азерсу и Минэкологии также поручено в течение августа-декабря текущего года представить предложения в Кабинет министров Азербайджана по водоснабжению населенных пунктов, расположенных в Кура-Аразской низменности и потребляющих питьевую воду из реки Кура за счет альтернативных источников; разработать и реализовать план действий по улучшению работы модульных очистных сооружений, установленных в регионах.

Азерсу также поручено в 2020-2021 годах завершить установку счетчиков пользователям воды.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]