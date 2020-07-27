Власти Азербайджана к 2022г планируют подготовить Стратегию рационального использования водных ресурсов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил госструктурам до конца 2021 года подготовить и представить главе государства проект «Национальной стратегии рационального использования водных ресурсов».

Эта мера предусмотрена в Плане мероприятий, по обеспечению эффективного использования водными ресурсами до 2023г, утвержденном президентом Ильхамом Алиевым в понедельник.

Подготовка такой стратегии возложена на Минэкологии, Минэкономики, Минсельхоз, МЧС, Минфин, Национальную академию наук (НАНА), ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», ОАО «Азерсу» и ОАО «Азерэнержи».

Кроме этого, Минэкологии и МИД поручено до конца текущего года подготовить и предоставить президенту список предложений по укреплению международного сотрудничества в области охраны и устойчивого использования водных ресурсов бассейна реки Куры.

Минэкологии, НАНА, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», ОАО “Азерсу” и местными органами исполнительной власти поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить президенту страны предложения по использованию альтернативных источников, включая подземные воды, очищенные сточные воды, коллекторно-дренажные воды и воды Каспийского моря.

Помимо этого МЧС, совместно с ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и ОАО “Азерэнержи” поручено в течение пяти месяцев провести реконструкцию главного водозаборного сооружения канала Верхний Карабах в Мингячевирском водохранилище.

Ранее в понедельник отмечалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "План действий по обеспечению эффективного использования водными ресурсами на 2020-2022гг".

Х.Насирзаде