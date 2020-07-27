Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9898 RUR   0.0237 GBR   2.1823 TRY   0.2483

Цена на нефть

24.07   $/bbl WTI 41.29 0.22 Brent 43.34 0.03

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 27.07.2020 17:43

Власти Азербайджана к 2022г планируют подготовить Стратегию рационального использования водных ресурсов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил госструктурам до конца 2021 года подготовить и представить главе государства проект «Национальной стратегии рационального использования водных ресурсов».

Эта мера предусмотрена в Плане мероприятий, по обеспечению эффективного использования водными ресурсами до 2023г, утвержденном президентом Ильхамом Алиевым в понедельник.

Подготовка такой стратегии возложена на Минэкологии, Минэкономики, Минсельхоз, МЧС, Минфин, Национальную академию наук (НАНА), ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», ОАО «Азерсу» и ОАО «Азерэнержи».

Кроме этого, Минэкологии и МИД поручено до конца текущего года подготовить и предоставить президенту список предложений по укреплению международного сотрудничества в области охраны и устойчивого использования водных ресурсов бассейна реки Куры.

Минэкологии, НАНА, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», ОАО “Азерсу” и местными органами исполнительной власти поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить президенту страны предложения по использованию альтернативных источников, включая подземные воды, очищенные сточные воды, коллекторно-дренажные воды и воды Каспийского моря.

Помимо этого МЧС, совместно с ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и ОАО “Азерэнержи” поручено в течение пяти месяцев провести реконструкцию главного водозаборного сооружения канала Верхний Карабах в Мингячевирском водохранилище.

Ранее в понедельник отмечалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "План действий по обеспечению эффективного использования водными ресурсами на 2020-2022гг".

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


Президент Алиев утвердил План мероприятий по обеспечению эффективного использования водными ресурсами до 2023г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]