Узбекистан восполнит дефицит электроэнергии импортом из Туркмении

Узбекистан с 28 июля будет компенсировать падение импорта электроэнергии из Таджикистана поставками из Туркмении, а также введет режим ограничения внутреннего потребления.
"С 21 июля текущего года в энергосистеме Узбекистана возникло несоответствие между производимой и потребляемой электроэнергией. Причиной временных перебоев в электроснабжении по республике послужило резкое сокращение с 16 июля объема импорта электроэнергии, принимаемой из энергосистемы соседнего Таджикистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале АО "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭС).
По данным пресс-службы компании, суточный импорт сократился с 12 млн кВт.ч до 0,3 млн кВт.ч из-за дефицита воды в водохранилищах Таджикистана этим летом.
"В целях стабилизации данной ситуации, компанией в рамках своих полномочий подписан договор по импорту электроэнергии с "Туркменэнерго". Начало данной практики ожидается с 28 июля", - уточняется в сообщении.
Из-за дефицита воды выработка электроэнергии на ГЭС Узбекистана также снизилась на 6-7 млн кВт.ч в сутки. При этом возросла нагрузка на тепловые электростанции, которые в летний период активно проводят ремонтные работы.
"В целях обеспечения стабильной работы энергосистемы для потребителей республики вводятся ограничения 1,5-2 млн кВт.ч ежедневно, или 0,8-1,0% от среднего ежедневного потребления (195,6 млн кВт.ч)", - поясняет пресс-служба.
Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку зимнего периода. Так, в 2018 году возобновились поставки из Киргизии и Таджикистана, в июле 2019 года - из Казахстана, в феврале 2020 года - из Туркмении.
В энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 тыс. МВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций - 10,6 тыс. МВт. Электроэнергия также вырабатывается ГЭС и автономными ТЭС промышленных предприятий.
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