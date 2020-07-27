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Финансы 27.07.2020 17:51

Yapi Kredi Bank Azerbaijan в I полугодии сократил активы на 17%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в первом полугодии 2020 года активы на 17,2% - до 355,069 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2020 года равен 159,389 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 14,9% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 43,181 млн манатов (спад на 8,8%), бизнес-кредиты – 105,199 млн (спад на 19,1%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 273,817 млн манатов (спад на 21,2%).

Депозиты в банке на конец июня равны 254,041 млн манатов (спад на 20,8%), в том числе вклады населения – 84,067 млн манатов (спад на 9,8%).

Капитал банка на 30 июня составляет 81,252 млн манатов (соответствует показателю на конец 2019 года), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в отчетный период составила 471,59 тыс. манатов, что на 86,1% меньше чем в январе-июне 2019 года.

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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