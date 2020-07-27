Неизвестные выпустили с территории Ливана в сторону Израиля противотанковую ракеты, Армия обороны Израиля открыла ответный артиллерийский огонь, сообщает The Times of Israel.

В ЦАХАЛ выпустили заявление "об инциденте в сфере безопасности" на границе с Ливаном. Израильские военные проводят операцию на границе по выявлению вооруженных группировок, в частности, членов ливанской "Хезболлы". В пресс-службе армии заявили, что операция еще не завершена.

Некоторые ливанские СМИ сообщают, что из Ливана вели огонь по израильскому танку. При этом другие СМИ Ливана сообщают, что израильские военные ликвидировали атаковавших их бойцов. Сведений о жертвах с израильской стороны пока не поступало.