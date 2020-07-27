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Дальнее зарубежье 27.07.2020 17:59

Израиль проводит операцию против "Хезболлы" на границе с Ливаном

Неизвестные выпустили с территории Ливана в сторону Израиля противотанковую ракеты, Армия обороны Израиля открыла ответный артиллерийский огонь, сообщает The Times of Israel.

В ЦАХАЛ выпустили заявление "об инциденте в сфере безопасности" на границе с Ливаном. Израильские военные проводят операцию на границе по выявлению вооруженных группировок, в частности, членов ливанской "Хезболлы". В пресс-службе армии заявили, что операция еще не завершена.

Некоторые ливанские СМИ сообщают, что из Ливана вели огонь по израильскому танку. При этом другие СМИ Ливана сообщают, что израильские военные ликвидировали атаковавших их бойцов. Сведений о жертвах с израильской стороны пока не поступало.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]