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Происшествия 27.07.2020 18:01

Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких военных в ДТП

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге Хулуси Акару и главе Генштаба генералу Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих в результате дорожной аварии в районе Мут провинции Мерсин.

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих ВС братской Турции в результате аварии перевозившего солдат автобуса в районе Мут провинции Мерсин. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - отмечается в соболезнованиях министра.

Согласно данным, в понедельник ражданский автобус, перевозивший военнослужащих в районе Мут провинции Мерсин (юг Турции - ИФ), по неустановленной причине совершил ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса и пятеро солдат погибли. Согласно информации пострадали еще 27 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в государственную больницу города Мут.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]