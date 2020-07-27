Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких военных в ДТП

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге Хулуси Акару и главе Генштаба генералу Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих в результате дорожной аварии в районе Мут провинции Мерсин.

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих ВС братской Турции в результате аварии перевозившего солдат автобуса в районе Мут провинции Мерсин. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - отмечается в соболезнованиях министра.

Согласно данным, в понедельник ражданский автобус, перевозивший военнослужащих в районе Мут провинции Мерсин (юг Турции - ИФ), по неустановленной причине совершил ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса и пятеро солдат погибли. Согласно информации пострадали еще 27 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в государственную больницу города Мут.

Х.Насирзаде