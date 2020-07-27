Число жертв Covid-19 в Таджикистане достигло 60

В Таджикистане за минувшие сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 7 235 человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрирован один случай летального исхода, с начала пандемии от последствий болезни скончались 60 человек, 6 028 больных выздоровели, в том числе 58 за прошедшие сутки.
Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.
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