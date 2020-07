Рынок акций США растет в ожидании отчетов компании, новых стимулов

Американские фондовые индексы умеренно повышаются в начале торгов в понедельник в преддверии насыщенной на события недели.

Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний и продолжают следить за обсуждением новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса.

На текущей неделе свои финансовые результаты представят примерно 180 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, включая Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc.и Facebook Inc. .

В четверг министерство торговли США опубликует предварительные данные о ВВП во втором квартале. Экономисты ожидают беспрецедентного сокращения ВВП США в апреле-июне на 33%, пишет MarketWatch.

В центре внимания рынков на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которого трейдеры ждут сигналов относительно дальнейшего направления политики Центробанка, в том числе, сигналов относительно ее дальнейшего смягчения.

В США с начала пандемии коронавируса зарегистрированы более 4,2 млн инфицированных, число летальных исходов от распространения инфекции приближается к 147 тыс., сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Тем не менее, данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Инвесторов тревожит очередной дипломатический конфликт Вашингтона и Пекина, так как ухудшение отношений между странами может усложнить восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в минувшую пятницу. Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Администрация президента США Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса, заявил официальный глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Он сообщил журналистам, что в законодательном предложении есть несколько вопросов, которые, как он надеется, будут решены "в ближайшие часы", и пакет мер, скорее всего, будет обнародован в понедельник днем.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн.

После принятия Сенатом, законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в июне увеличился на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 15,1%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 7%.

Акции Moderna Inc. подскочили на 5,1%. Американская биотехнологическая компания в минувшие выходные сообщила, что правительство США пообещало предоставить ей еще $472 млн на разработку вакцины от коронавируса.

Цена бумаг американского производителя детских игрушек Hasbro Inc.снижается почти на 7%. Скорректированная прибыль и выручка компании не оправдали прогнозов рынка во втором квартале на фоне временного закрытия магазинов и нехватки товаров, обусловленных пандемией COVID-19.

Бумаги американской сети супермаркетов Albertsons Cos. Inc. подешевели на 4,2%. Ее результаты в первом финансовом квартале превзошли ожидания аналитиков, но компания не стала давать прогноз финансовых показателей на текущий год из-за неопределенности вокруг пандемии.

Рыночная стоимость Amazon.com растет на 1,2% на фоне повышения целевой цены акций компании аналитиками BofA Securities. Крупнейший в мире интернет-ритейлер в понедельник объявил о намерении создать 1 тыс. рабочих мест в Ирландии и открыть новый кампус в Дублине на фоне возросшего спроса на облачные сервисы.

Акции Alphabet дорожают на 1,6% благодаря повышению их целевой цены аналитиками MKM Partners.

Котировки бумаг American Airlines GroupInc. поднялись на 2,4% на фоне улучшения их рейтинга аналитиками Raymond James.

Капитализация Baker Hughes Co.увеличилась на 0,2%. Американская инвесткомпания SK Capital Partners, по сообщениям СМИ, покупает бизнес по производству специализированных полимеров нефтесервисной компании, для которой это будет уже вторая сделка по продаже активов частному инвестору в текущем году.

Бумаги Uber TechnologiesInc. прибавляют в цене 0,5%. Французская Carrefour SA, являющаяся одним из крупнейших ритейлеров в Европе, заключила эксклюзивное партнерство с принадлежащим Uber Technologies сервисом доставки еды Uber Eats, действующее на всей территории Франции, сообщается в пресс-релизе французского ритейлера.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:13 поднялся на 101,86 пункта (0,38%) - до 26571,75 пункта.

Standard & Poors 500 прибавил 16,79 пункта (0,52%) и составил 3232,42 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 116,71 пункта (1,13%) - до 10479,89 пункта.