Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9898 RUR   0.0237 GBR   2.1823 TRY   0.2483

Цена на нефть

24.07   $/bbl WTI 41.29 0.22 Brent 43.34 0.03

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 27.07.2020 18:55

Глава МИД Азербайджана принял завершающего дипмиссию посла Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял завершающего свою дипмиссию посла Ирана в Баку Джавада Джахангирзаде, сообщает пресс-служба МИД.

“В ходе встречи Байрамов отметил развитие отношений и взаимной поддержки между двумя странами в региональном и многостороннем контексте. Он высоко оценил позицию Ирана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который основан на международном праве и однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Министр выразил благодарность за выражение справедливой позиции Ирана в связи с военной провокацией, совершенной ВС Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы 12 июля”, - отмечается в сообщении.

МИД сообщает, что стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Дата саммита Ирана, России и Турции будет согласовываться в ходе визита Зарифа в Анкару и в Москву - иранский МИД В МИД РФ назвали бездоказательными обвинения США в адрес Ирана в связи с запуском военного спутника Зариф советует Трампу заняться ситуацией с коронавирусом в войсках США, а не угрожать Ирану Министр иностранных дел Ирана в понедельник обсудит в Дамаске ирано-сирийские отношения и региональные проблемы Зариф напомнил США, что Иран никогда не начинает войн первым

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]