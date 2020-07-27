Глава МИД Азербайджана принял завершающего дипмиссию посла Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял завершающего свою дипмиссию посла Ирана в Баку Джавада Джахангирзаде, сообщает пресс-служба МИД.
“В ходе встречи Байрамов отметил развитие отношений и взаимной поддержки между двумя странами в региональном и многостороннем контексте. Он высоко оценил позицию Ирана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который основан на международном праве и однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Министр выразил благодарность за выражение справедливой позиции Ирана в связи с военной провокацией, совершенной ВС Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы 12 июля”, - отмечается в сообщении.
МИД сообщает, что стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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