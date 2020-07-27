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СНГ 27.07.2020 21:22

Глава МИД Украины подтвердил визит иранской делегации для переговоров о компенсациях за сбитый самолет

Делегация из Ирана прибудет в Киев 29-30 июля для проведения консультаций о компенсациях родственникам погибших в результате поражения самолета "Международных авиалиний Украины" иранской ракетой, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы пригласили иранскую делегацию в Киев. Мы ценим, что они приняли приглашение, и они приезжают 29-30 июля, послезавтра. Я не могу раскрыть окончательные цифры компенсаций, не потому что я не хочу, а потому что цифры будут результатом консультаций", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве в понедельник.

Кулеба подчеркнул, что есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену за содеянное.

"Есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену за то, что он сделал. Мы будем вести переговоры конструктивно, но мы будем вести себя очень принципиально", - отметил министр.

Он добавил, что намерен сам принять делегацию.

"Мы будем говорить с Ираном. Мы хотим перевернуть эту страницу. Но перед тем, как это произойдет, все должно быть урегулировано", - сказал Кулеба.

Также глава МИД указал, что Украина будет представлять на консультациях интересы всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, согласно подписанному ними меморандуму.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им. Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

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Тэги: УКРАИНА, ИРАН, АВИАКАТАСТРОФА, КОМПЕНСАЦИЯ


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