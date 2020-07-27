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Дальнее зарубежье 27.07.2020 21:10

Консультации по стратегической стабильности между РФ и США в Вене никогда за последние десятилетие не были столь насыщенными - Ульянов "Интерфаксу"

Консультации по стратегической стабильности в рамках рабочих групп являются самым насыщенным диалогом между Россией и США за последние 10 лет на эту тему, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Я не помню ни одного случая за последние десять лет, когда проходили бы российско-американские консультации столь продолжительные и содержательно насыщенные, предметные. Не просто болтовня, а столь конкретные вопросы", - сказал он "Интерфаксу" в понедельник.

Ульянов, который ранее возглавлял департамент МИД РФ по вопросам безопасности и разоружения, отметил: "Я не помню ничего подобного. Это, действительно, серьезно".

Он подчеркнул, что в Вене в настоящее время идет "нормальный, профессиональный, углубленный диалог с участием ведомств, которые имеют свой взгляд". "Действительно, достойное мероприятие", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

"Хотя сложно ожидать каких-то результатов", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, КОНСУЛЬТАЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]