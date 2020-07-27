Консультации по стратегической стабильности в рамках рабочих групп являются самым насыщенным диалогом между Россией и США за последние 10 лет на эту тему, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Я не помню ни одного случая за последние десять лет, когда проходили бы российско-американские консультации столь продолжительные и содержательно насыщенные, предметные. Не просто болтовня, а столь конкретные вопросы", - сказал он "Интерфаксу" в понедельник.

Ульянов, который ранее возглавлял департамент МИД РФ по вопросам безопасности и разоружения, отметил: "Я не помню ничего подобного. Это, действительно, серьезно".

Он подчеркнул, что в Вене в настоящее время идет "нормальный, профессиональный, углубленный диалог с участием ведомств, которые имеют свой взгляд". "Действительно, достойное мероприятие", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

"Хотя сложно ожидать каких-то результатов", - подчеркнул он.