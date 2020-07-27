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Карабахский конфликт 27.07.2020 22:19

Эрдоган и Путин обсудили армяно-азербайджанский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, обсуждался, в частности, кризис между Арменией и Азербайджаном, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

"Эрдоган и Путин обсудили укрепление двусторонних отношений, напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии", - пишет агентство.

В понедельник в Минобороны Азербайджана сообщили о том, что масштабные военные учения с участием турецких военных пройдут в Азербайджане. Учения с участием сухопутных войск пройдут в Баку и Нахичевани 1-5 августа.

Военная авиация будет задействована в учениях, которые пройдут с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе, сообщило оборонное ведомство Азербайджана.

В рамках учений запланировано проведение боевых стрельб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]