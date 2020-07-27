Эрдоган и Путин обсудили армяно-азербайджанский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, обсуждался, в частности, кризис между Арменией и Азербайджаном, сообщает турецкое агентство "Анадолу".
"Эрдоган и Путин обсудили укрепление двусторонних отношений, напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии", - пишет агентство.
В понедельник в Минобороны Азербайджана сообщили о том, что масштабные военные учения с участием турецких военных пройдут в Азербайджане. Учения с участием сухопутных войск пройдут в Баку и Нахичевани 1-5 августа.
Военная авиация будет задействована в учениях, которые пройдут с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе, сообщило оборонное ведомство Азербайджана.
В рамках учений запланировано проведение боевых стрельб.
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