Путин заявил Эрдогану о важности недопущения эскалации напряженности на армяно-азербайджанской госгранице

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обострение обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы, сообщила пресс-служба главы российского государства.

"Проведен обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности", - отмечается в сообщении.

"С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе", - сообщает пресс-служба.

"Лидерами также отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Затрагивались и некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. "В частности, дана положительная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что позволило принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов", - сообщает пресс-служба президента РФ.

Путин поздравил президента Турции и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.