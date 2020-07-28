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Регион 28.07.2020 11:04

Спецпредставитель США по Ирану обсудит продление эмбарго на поставки оружия Тегерану с властями Эстонии и Великобритании

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук после консультаций по вопросу продления оружейного эмбарго в отношении Ирана в Тунисе, Катаре и Кувейте, направляется в Эстонию и Великобританию, сообщает госдеп США.

"Специальный представитель Хук посетит Эстонию и Соединенное Королевство 28-29 июля для консультаций с нашими европейскими союзниками", - говорится в пресс-релизе, распространенном Госдепартаментом.

Отмечается, что 24-26 июля Хук посетил Тунис, Катар и Кувейт, где обсудил продление эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, срок действия которого истекает 18 октября 2020 года.

"Он обсудил целый ряд угроз, которые Иран представляет для международного мира и безопасности, и обратился к Тунису как непостоянному члену Совета Безопасности с просьбой поддержать его в продлении эмбарго на поставки оружия. В Катаре и Кувейте специальный представитель Хук обсудил необходимость продления эмбарго на поставки оружия, чтобы предотвратить региональную гонку вооружений и остановить дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе", - уточняет внешнеполитическое ведомство США.

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Тэги: США, ИРАН, ЭМБАРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]