Спецпредставитель США по Ирану обсудит продление эмбарго на поставки оружия Тегерану с властями Эстонии и Великобритании

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук после консультаций по вопросу продления оружейного эмбарго в отношении Ирана в Тунисе, Катаре и Кувейте, направляется в Эстонию и Великобританию, сообщает госдеп США.

"Специальный представитель Хук посетит Эстонию и Соединенное Королевство 28-29 июля для консультаций с нашими европейскими союзниками", - говорится в пресс-релизе, распространенном Госдепартаментом.

Отмечается, что 24-26 июля Хук посетил Тунис, Катар и Кувейт, где обсудил продление эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, срок действия которого истекает 18 октября 2020 года.

"Он обсудил целый ряд угроз, которые Иран представляет для международного мира и безопасности, и обратился к Тунису как непостоянному члену Совета Безопасности с просьбой поддержать его в продлении эмбарго на поставки оружия. В Катаре и Кувейте специальный представитель Хук обсудил необходимость продления эмбарго на поставки оружия, чтобы предотвратить региональную гонку вооружений и остановить дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе", - уточняет внешнеполитическое ведомство США.